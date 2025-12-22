Новости
Жители двух районов Ростова остались без воды из-за аварии

В Ростове жители двух районов остались без воды из-за аварий. Об этом 22 декабря сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

Прорыв случился в Первомайском районе города на улице Грамши. Холодной воды нет в границах: Панфиловцев, Можайской, Зои Космодемьянской и Арзамасской.

Также прорыв зафиксировали на улице Нариманова. Холодной воды нет в границах переулка Оренбургского, проспекта Нагибина и улицы Инженерной.

Восстановить водоснабжение обещают 22 декабря к 18:00.
Фото: Rostov.ru
