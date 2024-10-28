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В Ростове жители нескольких улиц на Западном остались без воды из-за аварии

В Ростове жители нескольких улиц на Западном остались без воды из-за аварии
Жители Ростова на Западном остались без холодной воды из-за аварии. Об этом сообжает департамент ЖКХ и энергетики.

Прорыв произошел на водопроводных сетях по улице Сельской. Из-за коммунальной аварии жители нескольких улиц оказались отрезаны от коммуникаций. Проблемы начались в границах: Нансена – Михаила Нагибина – Турмалиновская – Обуховский – Сельская – Казахстанский.

Предварительно, восстановить подачу воды должны 28 октября к 18:00.
Фото: Rostov.ru
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