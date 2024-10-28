В Ростове жители нескольких улиц на Западном остались без воды из-за аварии
Жители Ростова на Западном остались без холодной воды из-за аварии. Об этом сообжает департамент ЖКХ и энергетики.
Прорыв произошел на водопроводных сетях по улице Сельской. Из-за коммунальной аварии жители нескольких улиц оказались отрезаны от коммуникаций. Проблемы начались в границах: Нансена – Михаила Нагибина – Турмалиновская – Обуховский – Сельская – Казахстанский.
Предварительно, восстановить подачу воды должны 28 октября к 18:00.