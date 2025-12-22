Новости
В Таганроге после ноябрьских атак БПЛА восстановили 80% выбитых окон

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что после ноябрьских атак БПЛА в городе удалось восстановить 80% выбитых окон.

С 25, 26 и 29 ноября на Таганрог обрушились массированные атаки беспилотников, в результате которых на земле были зафиксированы разрушения.

Жилые дома пострадали больше всего: ударная волна выбила сотни окон. Светлана Камбулова сообщила, что коммунальные службы сразу же начали устранять последствия. По данным на 19 декабря, было восстановлено 534 из 665 повреждённых окон, что составляет 80% от общей работы. Все ремонтные работы планируют завершить до конца года.

Более 750 пострадавших жителей подали в городскую администрацию заявления на получения матпомощи.
Фото: Правительство РО
