В больнице умер подросток, пострадавший в ДТП на Таганрогской в Ростове

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Пострадавший в ДТП на улице Таганрогской в Ростове подросток умер в реанимации от полученных травм. Он учился в десятом классе.Роковая авария произошла 20 декабря, на «зебре» между домами № 132/5 и № 175А.31-летний водитель на «Хонде» летел по Таганрогской поздней ночью. Он не стал снижать скорость перед переходом даже несмотря на то, что горел запрещающий для проезда сигнал. Как оказалось, в этот момент дорогу пересекал 16-летний парень.Произошел наезд. По предварительной версии, водитель не заметил пешехода в потемках.Ребенка доставили в реанимацию, однако ночью 21 декабря он скончался.