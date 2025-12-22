Новости
В больнице умер подросток, пострадавший в ДТП на Таганрогской в Ростове

Пострадавший в ДТП на улице Таганрогской в Ростове подросток умер в реанимации от полученных травм. Он учился в десятом классе.

Роковая авария произошла 20 декабря, на «зебре» между домами № 132/5 и № 175А.
31-летний водитель на «Хонде» летел по Таганрогской поздней ночью. Он не стал снижать скорость перед переходом даже несмотря на то, что горел запрещающий для проезда сигнал. Как оказалось, в этот момент дорогу пересекал 16-летний парень.

Произошел наезд. По предварительной версии, водитель не заметил пешехода в потемках.

Ребенка доставили в реанимацию, однако ночью 21 декабря он скончался.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
