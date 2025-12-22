Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву осудили на 15 лет. Она признана виновной в семи эпизодах получения взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Краснодарский суд назначил Золотаревой наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет колонии общего режима, со штрафом в размере 170 миллионов рублей. Также ей запрещено занимать должности на госслужбе, включая службу в судебных и правоохранительных органах, а также в органах местного самоуправления на 15 лет.Кроме того, экс-судью лишили звания «Ветеран труда» и государственной награды.Напомним, дело Золотаревой длится с апреля 2023 года. После того как она покинула пост председателя облсуда, на нее было заведено уголовное дело по статье «Получение взятки». В суде установили, что Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова брали взятки, а затем оказывали давление на судей в районных судах, чтобы те приняли «правильное» решение по делам.