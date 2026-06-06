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Жители аварийной многоэтажки в Шахтах пожаловались на затопленный подвал и разрушающиеся козырьки. О проблемах рассказали жильцы дома №2В на улице Ворошилова в городе Шахты.Многоэтажку признали аварийной еще два года назад. Жители ждут расселения, но пока продолжают жить в доме. По их мнению, управляющая компания из-за этого не спешит заниматься проблемами здания.Одна из главных жалоб связана с затопленным подвалом. Уже больше недели жильцы не могут пользоваться канализацией. УК вроде бы начала работы, но дальше траншеи перед подъездом дело не пошло. При этом сама аварийная ситуация с канализацией остается нерешенной.Еще одна проблема находится рядом с домом. Там после ремонта водопровода осталась яма. Колодец разрыли еще в ноябре 2025 года, но спустя полгода участок по-прежнему не привели в порядок. Жители писали заявления в водоканал, однако результата пока нет.Кроме того, жильцы опасаются проходить под козырьками у подъездов. Бетонные конструкции крошатся, и куски могут упасть на людей. Несмотря на это, ремонтировать или заменять козырьки управляющая компания не торопится.