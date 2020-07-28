Жителей Ростовской области в августе ожидает похолодание и частые дожди
Жителей донского региона в августе ожидает похолодание и ливни. О погоде в Ростовской области сообщили специалисты из Ростовского гидрометцентра.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ведущего синоптика Ольгу Чупрову, с 1 по 10 августа прогнозируется понижение температуры. Ночью столбики термометров по северу и востоку области опустятся до +11 градусов, в некоторых районах ожидается +15...+22 градуса. Днем по югу в отдельные дни температура воздуха составит +32...+35 градусов.
Кроме того, местами ожидаются ливни с грозой и ураганный ветром.
Вторая декада месяца также будет прохладной. Так, в северный районах области столбики термометров упадут до +10 градусов ночью. Температура воздуха днем составит +25 градусов.