Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Жителей Ростовской области в августе ожидает похолодание и частые дожди

Жителей Ростовской области в августе ожидает похолодание и частые дожди
Жителей донского региона в августе ожидает похолодание и ливни. О погоде в Ростовской области сообщили специалисты из Ростовского гидрометцентра.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ведущего синоптика Ольгу Чупрову, с 1 по 10 августа прогнозируется понижение температуры. Ночью столбики термометров по северу и востоку области опустятся до +11 градусов, в некоторых районах ожидается +15...+22 градуса. Днем по югу в отдельные дни температура воздуха составит +32...+35 градусов.

Кроме того, местами ожидаются ливни с грозой и ураганный ветром.

Вторая декада месяца также будет прохладной. Так, в северный районах области столбики термометров упадут до +10 градусов ночью. Температура воздуха днем составит +25 градусов.


Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.