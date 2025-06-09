Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жителей Ростовской области предупредили о сильной жаре до +40 градусов

Жителей Ростовской области предупредили о сильной жаре до +40 градусов
В Ростовской области жителей предупредили о сильной жаре до +40 градусов. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Так, 9 июня с 14:00 по 17:00, а также во второй половине дня 10 июня в регионе прогнозируют сильную жару. По восточной половине столбики термометров достигнут +14 градусов.

В эти дни жителям необходимо быть аккуранее. Рекомендуется пить больше воды и чаще принимать прохладный душ. Одежду лучше выбирать светлую и из натуральных тканей, а на голову надевать головной убор.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.