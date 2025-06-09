Жителей Ростовской области предупредили о сильной жаре до +40 градусов

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В Ростовской области жителей предупредили о сильной жаре до +40 градусов. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.Так, 9 июня с 14:00 по 17:00, а также во второй половине дня 10 июня в регионе прогнозируют сильную жару. По восточной половине столбики термометров достигнут +14 градусов.В эти дни жителям необходимо быть аккуранее. Рекомендуется пить больше воды и чаще принимать прохладный душ. Одежду лучше выбирать светлую и из натуральных тканей, а на голову надевать головной убор.