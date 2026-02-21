Ростовчанкам порекомендовали не смотреть долго в зеркало в Захарьев день

Фото: Нейросеть

По народному календарю 21 февраля празднуют Захарьев день. Народный праздник называется в честь святого Захария. В одном из своих пророчеств он увидел свиток, который летал по воздуху. Этот предмет напоминал по форме огромный серп. Поэтому в день памяти святого крестьяне больше внимания уделяли этому инструменту.На Руси этот праздник был тесно связан с подготовкой к предстоящим весенним работам в поле. Символом этого дня считался серп. Крестьяне верили, что если его не привести в порядок, то урожай будет плохим. Также предки использовали серп в обрядах. Инструмент подставляли под лунный свет. Люди верили, что это сделает его особенно острым и надежным.21 февраля не советовали проводить хирургические операции. Нельзя было и завидовать. Помимо этого, под запретом была влажная уборка. Вдобавок нежелательно было девушкам долго смотреться в зеркало.В Захарьев день следили за погодными явлениями. Считалось, что они могут предсказать, какой будет погода в будущем. Так, гром был предвестником дождливого лета. Северный ветер - затяжного похолодания и прохладной весны. А красноватый оттенок луны - скорой оттепели.