Ростовскую область накроют магнитные бури в феврале: метеозависимым стоит быть начеку

Фото: time-in.

В ближайшие сутки Ростовскую область ожидает серия магнитных бурь различной интенсивности. Об этом сообщается на сайте time-in. Геомагнитная обстановка в регионе будет нестабильной на протяжении большей части февраля, что может сказаться на самочувствии метеозависимых граждан.С вечера 8 февраля и до вечера 11 февраля прогнозируется слабая геомагнитная активность. Однако это будет лишь кратковременное затишье перед более серьезными возмущениями.Уже вечером 12 февраля, после 21:00, на Ростовскую область обрушится малая геомагнитная буря с индексом kp=4. Этот период повышенной солнечной активности окажется достаточно продолжительным и продлится вплоть до 21 февраля. Несмотря на некоторое ослабление бури до kp=3 в этот день, индекс солнечной активности вновь возрастет до kp=4.Полное метеорологическое облегчение для метеочувствительных людей наступит только вечером 26 февраля, когда после очередной магнитной бури ожидаются лишь небольшие возмущения. Таким образом, до конца месяца ситуация в магнитном поле планеты в регионе будет оставаться относительно спокойной.