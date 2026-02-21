ФК «Ростов» проиграл «Спартаку» в матче 21 февраля

Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» проиграл «Спартаку» в товарищеском матче. Встреча состоялась в рамках зимних сборов 21 февраля.Счет был открыт противниками. Московская команда забила мяч спустя полчаса игры. Ростовчанам не удалось догнать соперников до второго тайма. На перерыв команды ушли с результатом 0:1. В начале второй части встречи был забит еще один гол от «Спартака». Но вскоре игрок «Ростова» Рональдо заработал очко для своей команды. Он попал в ворота мячом на 64-й минуте. Следом соперники увеличили свой счет на три очка. К концу игры еще одному донскому игроку удалось забить мяч. Виктор Мелехин удачно ударил по мячу на 90-й минуте. Но догнать «Спартак» у «Ростова» все же не получилось. Финальный результат составил 2:5.На текущий момент ростовская команда стоит на 11-м месте в Премьер-Лиге.Следующий матч у «Ростова» запланирован с «Краснодаром» 28 февраля.