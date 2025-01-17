В конце января на Ростовскую область обрушится мощная магнитная буря

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В конце января на Ростовскую область обрушится сильная магнитная буря, о которой предупреждают эксперты из Лаборатории солнечной астрономии.Специалисты подчеркивают, что 31 января уровень солнечной активности в регионе увеличится, а 1 и 2 февраля геомагнитные показатели достигнут уровня G1, соответствующего пяти баллам. Снижение солнечной активности прогнозируется только 3 февраля.Причиной этого явления стала значительная корональная дыра на Солнце, которая, по мнению ученых, значительно ускоряет поток солнечного ветра, что, в свою очередь, приводит к образованию магнитных бурь.В периоды геомагнитных колебаний жители Ростовской области могут испытывать разные недомогания, такие как головные боли, головокружение и тошноту. В связи с этим людям, чувствительным к изменениям атмосферы, рекомендуется избегать интенсивного физического и умственного напряжения. Рекомендуется также снизить потребление жирной и соленой пищи, а также отказаться от кофе.