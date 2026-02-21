Новости
В Азове водитель автомобиля пострадал после наезда на дерево

В Азове водитель автомобиля пострадал после наезда на дерево. Кадры с места ЧП опубликовали местные жители в социальных сетях.

По словам людей, ДТП произошло днем у азовского автовокзала. По предварительной информации, владелец легковушки ехал по дороге, когда неожиданно потерял управление. Транспорт съехал с проезжей части на пешеходную зону. Машина протаранила дерево и врезалась в магазин.

По фотографиям видно, что в дорожно-транспортном происшествии сильно помяло переднюю часть машины. Не лучше после аварии было и водителю. Он не смог выбраться самостоятельно из салона. Прохожие помогли ему это сделать. Люди даже постарались оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

Подробности аварии выясняются.
Фото: СУ СК по Ростовской области
