В Батайске семилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме
В Батайске семилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме. Трагедия случилась в ДНТ «Дружба» 21 февраля.
В этот день огонь охватил строение на улице Ивовой. Густой столб дыма из окон строения заметили прохожие. Они позвонили пожарным. К моменту прибытия спасателей пламя успело распространиться на площади 60 квадратов.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в происшествии погибла семилетняя девочка. В момент ЧП ребенок находился дома без взрослых.
На текущий момент выясняются обстоятельства произошедшего.