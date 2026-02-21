Новости
В Батайске семилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме

В Батайске семилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме. Трагедия случилась в ДНТ «Дружба» 21 февраля.

В этот день огонь охватил строение на улице Ивовой. Густой столб дыма из окон строения заметили прохожие. Они позвонили пожарным. К моменту прибытия спасателей пламя успело распространиться на площади 60 квадратов.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в происшествии погибла семилетняя девочка. В момент ЧП ребенок находился дома без взрослых.

На текущий момент выясняются обстоятельства произошедшего.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
