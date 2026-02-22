Легковой автомобиль сгорел дотла в Пролетарском районе Ростова

Фото: соцсети

Легковушка сгорела дотла в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщают очевидцы, публикуя в социальных сетях фото и видео с места происшествия.Во дворе дома № 17 по переулку Суздальскому ночью 22 февраля вспыхнула и полностью сгорела припаркованная легковая иномарка. Проснувшись от яркого зарева и едкого запаха дыма, жители близлежащих домов обнаружили, что горит автомобиль. Огонь быстро охватил машину Toyota RAV4, распространившись на площади около пяти квадратных метров.На вызов прибыли расчеты пожарных. Шесть человек и две единицы техники оперативно приступили к ликвидации возгорания. Благодаря их слаженным действиям, пламя удалось потушить примерно за 20 минут.