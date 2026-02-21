Фото: Администрация Калач-Куртлакского сельского поселения

В Ростовской области Советский район оказался укутан снегом 21 февраля. Фотографии снежных сугробов опубликовала Администрация Калач-Куртлакского сельского поселения 21 февраля.С обильными зимними осадками столкнулись в слободе Калач-Куртлак. Снежное одеяло накрыло дорожки и лавочки. А на ветках деревьев расцвели морозные гирляндыПо прогнозам метеорологов Гисметео, на текущий момент в этом населенном пункте наблюдается мороз до -10 градусов. Плюсовых температур в ближайшие дни там не ожидается. А это значит, что людям еще придется походить в теплой одежде.Между тем в Ростове-на-Дону наблюдается солнечная погода с плюсовой температурой. Снег на дорогах успел растаять, и погода ощущается как весенняя.