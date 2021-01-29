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Синоптики предупредили о сильном тумане в Ростове

Синоптики предупредили о сильном тумане в Ростове
В Ростове-на-Дону ожидается сильный туман. Экстренное предупреждение объявили в управлении ГО и ЧС донской столицы.

В ближайшие двое суток, 3 и 4 февраля, в ночные и утренние часы в Ростове местами прогнозируют туман. В связи с неблагоприятными погодными условиями возможно возникновение ЧС.

Чтобы избежать аварий на дороге в условиях тумана и плохой видимости, водителям авто нужно следить за соблюдением скоростного режима и дистанции с другими машинами. Кроме того, не стоит забывать о противотуманных фарах. Пешеходам также стоить быть предельно внимательными. Люди должны переходить дорогу только в разрешенных местах, а на одежде иметь светоотражающие элементы.

В случае экстренных ситуаций нужно звонить по номеру: 112.

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