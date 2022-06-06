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Жителей Ростова испугало аварийное дерево, запутавшееся в проводах на улице 1-й Краснодарской

Жителей Ростова испугало аварийное дерево, запутавшееся в проводах на улице 1-й Краснодарской

Жители Ростова-на-Дону просят спилить аварийное дерево, обрывающее провода на улице 1-й Краснодарской. О проблеме ростовчане сообщили на популярном городском портале 8 июня.

Жители дома № 92 рассказали, что ветки многолетнего тополя буквально сплелись с электрическими проводами, из-за чего они начали искрить. Мало того, что само дерево может упасть в любой момент и оборвать линию, так еще и возникает риск пожара. Также под деревом проходит газовая труба.



В тени тополя часто играют дети, отдыхают пожилые люди. Сейчас находиться там крайне опасно. Последний раз ветки у дерева обрезали в 2016 году, с тех пор коммунальщики редко появляются у этого дома.

Ростовчане просят привести дерево в порядок. Судя по тому, что на портале уже назначили исполнителя, проблему скоро должны решить.
Фото: bg.rostov-gorod.ru
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