Ростовчане просят спилить аварийное дерево рядом с домом в переулке Орджоникидзе

Фото: bg.rostov-gorod.ru

Жители Ростова-на-Дону просят спилить огромное аварийное дерево рядом с домом № 32/26 в переулке Орджоникидзе. О проблеме ростовчане 27 мая рассказали на популярном городском портале.В подтверждение своим словам они опубликовали несколько фотографий. На них видно, что массивный ствол навис над гаражами, а его ветки легли на крыши гаражей. В Ростове часто бушуют сильные ветры и ливни, поэтому дерево может рухнуть из-за непогоды. Рядом с домом часто играют дети, отдыхают пожилые люди. Кроме того, жильцы оставляют здесь свои автомобили. Очевидно, что дерево нужно убрать, а не ждать, когда оно упадет само и зацепит кого-нибудь из прохожих.Ростовчане не первый раз обращаются с этой проблемой во все инстанции, но везде они получали или отказ, или очередную отписку. Судя по ответной реакции на портале, обращение приняли в разработку и назначили исполнителя. Если спустя несколько дней сообщение с этим же адресом не появится на сайте снова, значит, дерево действительно убрали.