В донском регионе ожидают перебои с телерадиосигналом

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В донском регионе ожидаются перебои с телерадиосигналом. Плановые работы, проводимые с 18 по 22 декабря, приведут к отключениям радио и ТВ в нескольких районах. С 10:00 до 17:00 жители Родионо-Несветайского, Дубовского, Константиновского, Ремонтненского, Неклиновского, Заветинского и Куйбышевского районов могут периодически столкнуться с проблемами в приеме телерадиосигнала.В Матвеево-Курганском районе 18 декабря перебои будут небольшими - не более часа, в промежутке с 12:00 до 15:00. Отключения радио и ТВ ожидаются также в поселке Солонецком, Тарасовском и Миллеровском районах с 20 по 22 декабря с 11:00 до 20:00.Также жители Поповки могут испытать проблемы с телерадиосигналом 19 декабря, а жители Калининского - 20 декабря.Перебои с теле- и радиосигналом вызваны проведением плановых работ в Ростовской области, и временные неудобства ожидаются в связи с этим.