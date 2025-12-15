Плата за воду взлетит в два раза для части жителей Ростовской области

Фото: Rostov.ru

Квитанции за холодную воду придут больше в два раза для части жителей Ростовской области. Изменения вводятся федеральным постановлением, которое подписал Михаил Мишустин 25 ноября.Согласно документу, повышающий коэффициент для расчета платы за холодную воду при отсутствии индивидуальных приборов учета вырос в два раза: с 1,5 до 3. Помимо отсутствия счетчика, такой коэффициент начнут применять, если плательщик вовремя не провел поверку счетчика или не допустил к прибору контролеров.Дополнительно в постановлении прописан уточненный порядок расчетов за незаконные подключения, а пересчитать плату теперь можно лишь при обнаружении арифметической ошибки.Постановление вступило в силу в октябре, и новые значения должны повлиять на цены уже в январе.