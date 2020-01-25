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Житель Украины пытался вывезти из Ростовской области около 1 000 акриловых зубов

Житель Украины пытался вывезти из Ростовской области около 1 000 акриловых зубов
На границе Украины и Ростовской области задержали мужчину, пытавшегося вывезти из России порядка 1 000 акриловых зубов. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Мужчина ехал на рейсовом автобусе. В пункте пропуска Гуково таможенники во время досмотра обнаружили у него в багаже незадекларированные предметы. В сумке лежали стоматологический силикон для слепков челюсти, воск, раствор для анестезии и 960 акриловых зубов. Мужчина пояснил, что работает стоматологом и хотел использовать эти средства в своей клинике.

- Так как эти товары предназначены не для личного пользования, они должны быть задекларированы, - пояснили в Ростовской таможне.

В отношении жителя Украины возбудили дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование товаров, подлежащих
таможенному декларированию».

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