Житель Украины пытался вывезти из Ростовской области около 1 000 акриловых зубов



На границе Украины и Ростовской области задержали мужчину, пытавшегося вывезти из России порядка 1 000 акриловых зубов. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.



Мужчина ехал на рейсовом автобусе. В пункте пропуска Гуково таможенники во время досмотра обнаружили у него в багаже незадекларированные предметы. В сумке лежали стоматологический силикон для слепков челюсти, воск, раствор для анестезии и 960 акриловых зубов. Мужчина пояснил, что работает стоматологом и хотел использовать эти средства в своей клинике.



- Так как эти товары предназначены не для личного пользования, они должны быть задекларированы, - пояснили в Ростовской таможне.



В отношении жителя Украины возбудили дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование товаров, подлежащих

таможенному декларированию».