Житель Ростова за 500 тысяч рублей продаёт набор серебряных вилок конца 19-го века



Набор серебряных вилок конца 19-го века выставлен на продажу в Ростове. Объявление опубликовано на одном из специализированных ресурсов в Интернете.



По словам продавца, всего в наборе - шесть вилок. Они оформлены синими и красными узорами. Столовые приборы помечены клеймом известного мастера Антипа Кузьмичева. Изделия выполнены в технике «выемчатая эмаль». На металлической пластине глубоко вырезается сюжетное или орнаментальное изображение, после чего заливается эмалью разных цветов.



Владелец набора утверждает, что он был сделан в период с 1880-го по 1900 год. С тех пор, утверждает хозяин, он великолепно сохранился.



Товар ростовчанин оценил в 499 тысяч рублей. По какой причине он решил продать старинные столовые предметы, мужчина не уточнил.



