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Житель Ростова продаёт ковер-гобелен ручной работы за полмиллиона рублей

Житель Ростова продаёт ковер-гобелен ручной работы за полмиллиона рублей
В Ростове выставлен на продажу уникальный ковер-гобелен ручной работы. Объявление опубликовано на популярном сайте.

Изделие из натуральной шерсти имеет размер 1 метр 80 сантиметров на 1 метр. Рисунок на ковре на кавказскую тематику. Антиквариат хранился в семье ростовчанина на протяжении трёх поколений.
- Моему дедушке гобелен привезли с Кавказа, - рассказал владелец. - В 1918 году шла Армяно-азербайджанская война, и именно там обнаружился этот уникальный ковёр.

Житель Ростова точно не знает, когда именно был создан гобелен, но утверждает, что ему минимум 150 лет.

По словам продавца, он решил расстаться с уникальной вещью из-за ненадобности. Ростовчанин уверен, что изделие заинтересует любителей антиквариата и будет им полезнее, нежели продолжит пылиться на полке.

Цену мужчина установил после консультации с коллекционерами. При этом подобных экземпляров нигде не зафиксировано. Хозяин ковра утверждает, что, несмотря на возраст, гобелен находится в идеальном состоянии.

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