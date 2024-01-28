Житель Ростова получил срок за вооруженное ограбление овощного магазина

Фото: Ростов.Ру

В Ростове-на-Дону осудили мужчину за вооруженное ограбление овощного магазина. Происшествие случилось 10 июня 2023 года на территории Пролетарского района города.Тем злополучным утром Вадим Ш. поругался с женой из-за тяжелого финансового положения в семье. После скандала раздраженный горожанин схватил нож и отправился на поиски «легких денег». В районе площади Карла Маркса мужчина увидел небольшой овощной ларек. Когда внутри осталась лишь женщина-кассир, Вадим достал острый предмет и потребовал всю наличку. Перепуганная ростовчанка отдала грабителю три тысячи рублей, после чего он скрылся.Ошарашенная дончанка вызвала полицию. В скором времени преступника задержали. В отношении Вадима возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия».Судья назначил ему наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.