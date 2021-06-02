В Ростове мужчина получил 5 лет «строгача» за вооруженное нападение на сожительницу

Советский районный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор мужчине, напавшему с ножом на гражданскую супругу. Антон Л. (прим. - имя изменено) обвинялся по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».По версии следствия, происшествие случилось в марте 2020 года. Накануне житель Нижнего Тагила приехал в донскую столицу на заработки. Он устроился маляром-штукатуром в строительную компанию. Вскоре из Нижнего Тагила к нему перебралась его сожительница. В выходной день пара решила отдохнуть на левом берегу Дона, распивая алкоголь. Они купили около пяти литров пива и провели на пляже весь день. К вечеру возлюбленные отправились домой.Когда пара подошла к подъезду, между ними произошла ссора. Женщина упрекала Антона в том, что он дал ей мало денег и бранилась на него. Мужчину эти слова задели. Он стал браниться на супругу, требуя его не оскорблять. Не прекращая ругаться, они вошли в квартиру. Антон схватил кухонный нож и ударил возлюбленную в грудь и ногу.Осознав, что натворил, мужчина вызвал бригаду скорой помощи. Пока медики ехали, он наложил на ногу пострадавшей повязку и отвел ее в ванную. Прибывшие врачи доставили женщину в больницу, где у нее диагностировали множество повреждений органов и несколько ран.Вскоре Антона задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.Суд приговорил Антона Л. к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.На решение суда повлияло и то, что ранее мужчина уже отбывал несколько лет в исправительной колонии за такое же преступление.