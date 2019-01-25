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Житель Миллерово разбил рукой в гипсе лобовое стекло машины своего неприятеля

Житель Миллерово разбил рукой в гипсе лобовое стекло машины своего неприятеля

В Ростовской области мужчина отомстил неприятелю, разбив лобовое стекло в его автомобиле.

В Миллерово местный житель обнаружил поврежденный автомобиль. У него было разбито лобовое стекло и испорчена антенна. Автовладелец обратился в полицию. По подозрению в порче чужого имущества был задержан 36-летний мужчина. Накануне у него произошла ссора с хозяином машины.
- Подозреваемый в состоянии опьянения несколько раз ударил загипсованной рукой по лобовому стеклу и антенне автомобиля потерпевшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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