Житель ДНР приехал в Таганрог на заработки и пропал без вести

В Таганроге родные разыскивают 21-летнего парня, пропавшего без вести. Местонахождение Виктора Бесклетки остается неизвестным несколько дней.Последний раз его видели 13 октября в районе рощи Дубки. Там парень снимал квартиру с мужем сестры. Около 20 часов Виктор ушел в магазин за напитком и с тех пор так и не вернулся.По словам брата сестры пропавшего - Григория Климова, они живут в ДНР. Григорий периодически выезжал за пределы родины на заработки. В этот раз с ним отправился и Виктор. Молодые люди сняли квартиру в Таганроге всего пару недель назад. Виктор никогда раньше не бывал в этом городе, и знакомых там у него нет.- Я понятия не имею, куда он мог исчезнуть, - поделился с Rostov.ru Григорий Климов. - Раньше подобного не случалось. Я переживаю, как бы что-то плохое с ним не произошло.Рост пропавшего составляет около 170 сантиметров. У парня короткие русые волосы. В день исчезновения он был одет в красную кофту и черную куртку.Дома молодого папу ждут новорожденный ребенок и супруга. Если вы видели Виктора Бесклетку или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по номеру: 8-952-490-64-41 (Григорий).