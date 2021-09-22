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В Шахтах разыскивают пропавшего без вести мужчину

В Шахтах разыскивают пропавшего без вести мужчину
В Шахтах без вести пропал 63-летний мужчина. Виктор Олейник не выходит на связь с родными второй день.

Последний раз его видели 23 сентября. Около 8 часов он ушел из дома на улице Шурфовой. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но не смогли. В отчаянии они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.

Рост пропавшего составляет около 150-155 сантиметров, телосложение среднее. У Виктора короткие темные волосы с проседью, небольшая залысина, карие глаза. В день исчезновения он был одет в зеленый камуфляжный костюм и кепку темного цвета. С собой у мужчины есть документы.

Если вам известно что-либо о местонахождении Виктора Олейника, сообщите об этом по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
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