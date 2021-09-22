В Шахтах разыскивают пропавшего без вести мужчину

В Шахтах без вести пропал 63-летний мужчина. Виктор Олейник не выходит на связь с родными второй день.Последний раз его видели 23 сентября. Около 8 часов он ушел из дома на улице Шурфовой. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но не смогли. В отчаянии они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.Рост пропавшего составляет около 150-155 сантиметров, телосложение среднее. У Виктора короткие темные волосы с проседью, небольшая залысина, карие глаза. В день исчезновения он был одет в зеленый камуфляжный костюм и кепку темного цвета. С собой у мужчины есть документы.Если вам известно что-либо о местонахождении Виктора Олейника, сообщите об этом по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.