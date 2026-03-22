Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове в жесткой аварии 45-летний мотоциклист разбился насмерть. ДТП произошло 21 марта.Примерно в полночь 45-летний водитель мотоцикла «Мотолэнд» двигался по улице Димитрова. По предварительной информации, в районе дома № 21 мотоциклист резко нажал на тормоз. В результате маневра он потерял контроль над управлением. Двухколесное транспортное средство перевернулось.Как сообщили в Госавтоинспекции по региону, в дорожно-транспортном происшествии водитель мотоцикла скончался до приезда скорой.