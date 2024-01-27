Кадры с места ЧП на Нариманова, где обрушилась стена жилого дома

Фото: DonDay.ru.

Появились кадры с места ЧП в Ростове на улице Нариманова, 72/3. Вечером 27 января в первом подъезде обрушилась стена жилого дома.На снимках видно, что кирпичи грудой лежат на земле под одним из окон. Жильцы пятиэтажки стоят на улице. Из здания эвакуировали более 90 человек.Находиться в аварийном доме опасно, поэтому на место пригнали два автобуса. Там люди могут погреться. В километре от места происшествия, на базе школы по улице Фурмановской, 82, развернули пункт временного размещения.— Пострадавшим предложим жилье маневренного фонда, — заявил глава администрации Ростова.Дом отключили от газификации. По факту ЧП прокуратура организовала проверку.Пятиэтажка на Нариманова, 72/3 построена в 1963 году. В 2020-м ее признали аварийной и подлежащей сносу.