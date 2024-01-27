Кадры с места ЧП на Нариманова, где обрушилась стена жилого дома
Появились кадры с места ЧП в Ростове на улице Нариманова, 72/3. Вечером 27 января в первом подъезде обрушилась стена жилого дома.
На снимках видно, что кирпичи грудой лежат на земле под одним из окон. Жильцы пятиэтажки стоят на улице. Из здания эвакуировали более 90 человек.
Находиться в аварийном доме опасно, поэтому на место пригнали два автобуса. Там люди могут погреться. В километре от места происшествия, на базе школы по улице Фурмановской, 82, развернули пункт временного размещения.
— Пострадавшим предложим жилье маневренного фонда, — заявил глава администрации Ростова.
Дом отключили от газификации. По факту ЧП прокуратура организовала проверку.
Пятиэтажка на Нариманова, 72/3 построена в 1963 году. В 2020-м ее признали аварийной и подлежащей сносу.