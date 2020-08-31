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Пункт временного размещения подготовили для жителей Тарасовского района

Пункт временного размещения подготовили для жителей Тарасовского района
Ситуация с ландшафтным пожаром в Тарасовском районе Ростовской области оценивается ГУ МЧС как наиболее сложная. Для жителей района в станице Митякинской подготовили пункт временного размещения (ПВР). По информации пресс-службы ведомства, он будет необходим в случае, если обстановка ухудшится.

Уже эвакуированы сто жителей села Патроновка – фактически весь населенный пункт. На данный момент люди находятся в автобусе.

Ландшафтные пожары все еще полыхают в трех районах Ростовской области. В Красносулинском возгорание удалось локализовать на площади два гектара. В Белокалитвинском и Каменском ситуация остается прежней – горят лесные массивы на площади более 14 гектаров.

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