Пункт временного размещения подготовили для жителей Тарасовского района

Ситуация с ландшафтным пожаром в Тарасовском районе Ростовской области оценивается ГУ МЧС как наиболее сложная. Для жителей района в станице Митякинской подготовили пункт временного размещения (ПВР). По информации пресс-службы ведомства, он будет необходим в случае, если обстановка ухудшится.Уже эвакуированы сто жителей села Патроновка – фактически весь населенный пункт. На данный момент люди находятся в автобусе.Ландшафтные пожары все еще полыхают в трех районах Ростовской области. В Красносулинском возгорание удалось локализовать на площади два гектара. В Белокалитвинском и Каменском ситуация остается прежней – горят лесные массивы на площади более 14 гектаров.