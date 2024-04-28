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Жене телеведущего Дмитрия Диброва поставили серьезный диагноз

Жене телеведущего Дмитрия Диброва поставили серьезный диагноз
Полина Диброва, супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва, недавно обратилась к медицинским специалистам из-за проблем со своими волосами. Во время ее визита в медицинский центр, где она получила консультации различных врачей, включая стоматолога и подолога, был сделан вывод о наличии у нее анизотрихоза.

Анизотрихоз - это состояние, при котором толщина волос неоднородна: некоторые волоски толще, другие тоньше. Это может быть признаком склонности к андрогенной алопеции, которая является наиболее распространенной причиной выпадения волос у мужчин и женщин.

Это заболевание связано с влиянием андрогенов - мужских гормонов, которые присутствуют в организме обоих полов, на волосяные фолликулы. В результате под влиянием андрогенов волосы становятся тоньше, короче и в конце концов перестают расти.

Важно отметить, что анизотрихоз не является смертельным заболеванием и часто встречается у большинства людей. У женщин процесс протекает гораздо благоприятнее, чем у мужчин, и не всегда приводит к значительному выпадению волос. Необходимо обратиться к специалистам для получения соответствующего лечения и поддержания здоровья волос.
Фото: Соцсети Полины Дибровой.
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