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Жена тренера ФК «Ростов» поделилась с подписчиками фото с дочкой в Абу-Даби

Жена тренера ФК «Ростов» поделилась с подписчиками фото с дочкой в Абу-Даби
Жена тренера ФК «Ростов» поделилась трогательным фото с дочкой в Абу-Даби. Дарья Карпина опубликовала снимок в своем микроблоге 19 февраля.

Певица нередко публикует фотографии из столицы ОАЭ Абу-Даби. В этот раз жена Карпина показала, как проводит время на солнце, среди величественных пальм. На кадрах Дарья отдыхает на лежаке, а малютка играет с куклой.

- Нежнее нежного, - прокомментировала Карпина милый снимок с дочкой.

Наряд для пляжного отдыха девушка выбрала яркий. Она надела слитный купальник с леопардовым принтом. От солнца Дарью спасают косынка и темные очки.

Напомним, девушка – уроженка города Нарвы. В 2020 году Дарья вышла замуж за главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. У супругов есть две дочери.
Фото: Соцсети.
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