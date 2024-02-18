Жена тренера ФК «Ростов» поделилась с подписчиками фото с дочкой в Абу-Даби

Фото: Соцсети.

Жена тренера ФК «Ростов» поделилась трогательным фото с дочкой в Абу-Даби. Дарья Карпина опубликовала снимок в своем микроблоге 19 февраля.Певица нередко публикует фотографии из столицы ОАЭ Абу-Даби. В этот раз жена Карпина показала, как проводит время на солнце, среди величественных пальм. На кадрах Дарья отдыхает на лежаке, а малютка играет с куклой.- Нежнее нежного, - прокомментировала Карпина милый снимок с дочкой.Наряд для пляжного отдыха девушка выбрала яркий. Она надела слитный купальник с леопардовым принтом. От солнца Дарью спасают косынка и темные очки.Напомним, девушка – уроженка города Нарвы. В 2020 году Дарья вышла замуж за главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. У супругов есть две дочери.