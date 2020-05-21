В Таганроге будут судить заведующую кафедрой университета, обвиняемую в получении взятки

В Таганроге будут судить заведующую кафедрой ФГБО ВО «ДГТУ», которую обвиняют в получении взятки в значительном размере. Об это рассказали в прокуратуре Ростовской области.Сообщается, что женщина работала заведующей кафедры «Экономика и управление». Следствие считает, что студенты университета через посредников дали ей взятку в размере 110 тысяч рублей. За вознаграждение сотрудница должная была обеспечить беспрепятственную сдачу сессии.– Уголовное дело направили в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении прокуратуры.