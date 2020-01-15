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В Ростове двум заместителям начальника СКЖД продлили меру пресечения

В Ростове двум заместителям начальника СКЖД продлили меру пресечения
Пролетарский суд Ростова продлил меру пресечения двум заместителям начальника СКЖД, подозреваемым во взятке. Заседания состоялись 15 и 16 января. Алексей Черняев и Денис Яремчук останутся в СИЗО ещё на три месяца. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, первого замначальника СКЖД Черняева и замначальника (по оперативной работе) Кавказского района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения Яремчука задержали в июле 2019 года. По версии следствия, они получили от представителя коммерческой организации взятку в размере более 1,5 миллиона рублей. За эти деньги они обещали не препятствовать движению поездов компании. По информации Rostov.ru, сотрудники СКЖД заключили сделку с ЗАО «ТаманьНефтегаз».

В отношении подозреваемых возбудили дело по статье о получении взятки. Затем их отправили в СИЗО.

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