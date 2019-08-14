Суд продлил арест двум заместителям начальника СКЖД, подозреваемым во взятке в 1,5 млн рублей



В Ростове Пролетарский районный суд продлил меру пресечения двум заместителям начальника Северо-Кавказской железной дороги. Чиновники РЖД, подозреваемые в получении крупной взятки, пробудут под стражей до 15 ноября. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.



Напомним, первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Алексея Черняева и заместителя начальника (по оперативной работе) Кавказского района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения Дениса Яремчука задержали в июле. По версии следствия, они получили более 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации. За эти деньги управленцы РЖД должны были обеспечить беспрепятственное продвижение составов поездов организации. По данным Rostov.ru, подозреваемые заключили незаконную сделку с ЗАО «ТаманьНефтегаз», занимающимся перевозкой нефтеналивных грузов.

- В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СКР Анна Терземан. - 15 августа Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону продлил фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.