Замгубернатора Ростовской области Сидаша выпустили из СИЗО



Заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу изменили меру пресечения. В Ростовском областном суде 26 июля сообщили, что чиновник отправился под домашний арест вплоть до 20 августа.



Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд оставил его в СИЗО, но сторона защиты обжаловала решение.



Напомним, Сидаша задержали 21 мая. Он стал фигурантом дела о хищении крупной суммы денег при строительстве «Ростов Арены». По версии следствия, при поставке песка было похищено 220 миллионов рублей. Не исключено, что замгубернатора задержали из-за показаний бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова. Известно, что Безуглов активно сотрудничает со следствием.



При обысках у Сидаша нашли коллекцию дорогостоящих хронографов, парфюма, а также иностранную валюту и собственные портреты в золотых рамках.