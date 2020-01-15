Замгубернатора Ростовской области Сидаша выпустят из-под домашнего ареста



Из-под домашнего ареста выпустят замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша. Об этом сообщили в Ленинском районном суде. Мера пресечения чиновника истекает 20 января.



Следователь ходатайствовал о продлении домашнего ареста Сидашу, но суд не удовлетворил требование. Если до 20 января замгубернатора не изберут новую меру пресечения, он выйдет на свободу.



Напомним, замгубернатора по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, во время строительства «Ростов Арены» он был замешан в махинациях с песком. Предположительно, он способствовал тому, чтобы при строительстве использовали материал низкого качества. Общая сумма похищенных средств составила около 220 миллионов рублей.



Вместе с Сидашом задержали бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова.