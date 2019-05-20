Замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша отправили на два месяца в СИЗО



Заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу избрали меру пресечения. Заседание состоялось в Ленинском суде Ростова вечером 21 мая.



Высокопоставленного чиновника доставили в суд около половины седьмого вечера. По решению суда на время расследования он будет помещён в СИЗО № 4, расположенный на Большой Садовой.



Напомним, утром 21 мая в доме замгубернатора Ростовской области по ЖКХ Сергея Сидаша прошли обыски. Следственные мероприятия проводили сотрудники СКР. Во время описи имущества в доме была обнаружена дорогостоящая коллекция часов и портретов чиновника.



По предварительным данным, задержание Сидаша связано с хищениями бюджетных средств во время строительства «Ростов Арены». Ранее был арестован министр строительства Ростовской области Николай Безуглов.