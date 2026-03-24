Звездная дончанка Юлия Высоцкая вышла в свет вместе со 88-летним мужем Андреем Кончаловским

Звездная дончанка Юлия Высоцкая появилась на публике вместе со 88-летним мужем Андреем Кончаловским. Супруги посетили церемонию вручения премии «Ника», что стало радостным событием для их поклонников.После выхода на сцену Андрей Кончаловский произнес трогательную речь о магии кино, опираясь на трость. Рядом с ним была Юлия Высоцкая, поддерживая мужа.В интернете обратили внимание на изменения в фигуре режиссера. Кончаловский всегда славился атлетичным телосложением, но на премии выглядел немного поправившимся. Также была замечена трость, на которую он опирался, что свидетельствует о возрастных изменениях.Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский поженились в 1998 году. Их разница в возрасте составляет 36 лет, но это не мешает им быть одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. У пары двое детей. Дочь Мария попала в страшную аварию в 2013 году и с тех пор находится в коме. 22-летний сын Петр учится на архитектора. В недавнем интервью Юлия Высоцкая призналась, что они с Андреем удочерили девочку.