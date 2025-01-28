Тарас Дядьков назначен замглавы администрации Ростова по ГО и ЧС

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове на должность заместителя главы администрации города по вопросам взаимодействия с органами ГО и ЧС назначен Тарас Дядьков. Информация об этом появилась 28 января на официальном сайте городской администрации.Тарас Дядьков имеет два высших образования: в 2004 году он окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция», а в 2009 году — Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по той же специальности.До назначения он работал на различных должностях в органах государственной власти, включая должность помощника губернатора Ростовской области. В 2015 году Дядьков стал первым заместителем руководителя аппарата Правительства Ростовской области — управляющим делами.