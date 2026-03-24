Легионеры «Ростова» вызваны в национальные сборные

Легионеры «Ростова» вызваны в национальные сборные
Футбольный клуб «Ростов» объявил, что три легионера вызваны в свои национальные сборные. Нигерийский защитник Умар Сако, иранский полузащитник Мохаммад Мохеби и таджикский вратарь Рустам Ятимов не смогут выступать за клуб до начала апреля.

Сборные запланировали матчи на 27 и 31 марта.

В это же время Илья Вахания и Виктор Мелехин приступили к тренировкам в составе сборной России. На время проведения матчей сборных чемпионат РПЛ приостановлен.

Возобновление турнира в России ожидается в начале или середине апреля.
Фото: ФК Ростов
Еще по теме:

