Легионеры «Ростова» вызваны в национальные сборные

Футбольный клуб «Ростов» объявил, что три легионера вызваны в свои национальные сборные. Нигерийский защитник Умар Сако, иранский полузащитник Мохаммад Мохеби и таджикский вратарь Рустам Ятимов не смогут выступать за клуб до начала апреля.Сборные запланировали матчи на 27 и 31 марта.В это же время Илья Вахания и Виктор Мелехин приступили к тренировкам в составе сборной России. На время проведения матчей сборных чемпионат РПЛ приостановлен.Возобновление турнира в России ожидается в начале или середине апреля.