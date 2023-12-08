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Замглавы администрации Зверево по соцвопросам стала Ирина Крюкова

Замглавы администрации Зверево по соцвопросам стала Ирина Крюкова
В Зверево Ростовской области на должность замглавы администрации по социальным вопросам назначили Ирину Крюкову. Об этом 8 декабря сообщили в городской мэрии.

На пост замглавы администрации по соцвопросам назначили 48-летнюю Ирину Крюкову. В ее обязанности входит деятельность, связанная со сферой образования, социальной защитой, культурой, спортом и молодежной политикой. До новой должности чиновница была начальником Отдела культуры, спорта и молодежной политики в администрации Зверево.

Ирина Крюкова окончила в 2000 году Южно-Российский государственный университет. Затем она занимала руководящие должности в различных организациях.
Фото: СоцСети
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