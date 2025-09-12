Новости
Травмоопасную детскую площадку на Буденновском просят убрать жители Ростова

Травмоопасную детскую площадку на Буденновском просят убрать жители РостоваДетскую площадку в Ростове перенесли с муниципальной территории во двор. Оборудование стало находиться в неудобном месте. Расходы на его содержание стали проблемой местных жильцов. Об этом рассказала жительница дома № 1а на проспекте Буденновском.

Раньше площадка была на муниципальной территории, как говорят жильцы. Родители с детьми гуляли и играли, все расходы оплачивало государство. Но все изменилось, когда люди узнали, что площадку перенесли в неудобное место.

На кадрах видно, что все оборудование детской площадки находится вплотную к асфальтированной дорожке.

— Мало того, что на нас теперь возложены все расходы по ее содержанию, так еще и размещена она так, что дети могут покалечиться. Они будут съезжать с горок и влетать в бордюр, — жалуется ростовчанка Ольга.

В ноябре 2024 года на приеме у главы администрации Ленинского района женщина задавала вопрос о переносе площадки. В ответе было сказано, что перенос произошел из-за того, что на территории расположены трубы.


Несмотря на это, на земле уже высадили новые деревья. Сам собой напрашивается вопрос: не повредят ли корни и тяжесть насаждений те самые трубы?
фото: DonDay
