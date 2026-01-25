ЗАГС назвал редкие и популярные имена детей в конце января в Ростовской области

Фото: нейросеть

ЗАГС назвал редкие и популярные имена детей в конце января на Дону. Актуальные данные за весь первый месяц 2026 года появились 25 января на сайте ведомства.Одним из необычных женских имен стала Милла, чье происхождение и значение имеют корни в различных культурах. Среди версий: латинское "miles" ("воин"), английское производное от Camilla или Millicent (связанное с энергией и решимостью), а также скандинавское «любящая путников».В список редких женских имен также вошли Глафира, Джаннат, Маруся и Ева-Мария. Что касается самых востребованных среди девочек, то с 2025 года лидируют София (625), Мария (543), Ева (539), Варвара (519) и Анна (465).Среди мальчиков лидирует Эдгар, английское имя, означающее «счастливое копье». В реестре редких мужских имен также значатся Махтижон, Хусан, Абу-Зайд, Мустафохуджа.Самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил (726), Александр (657), Артем (583), Иван (481) и Матвей (474).