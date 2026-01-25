Пыльные бури и град: ученые рассказали об опасных явлениях на Дону

Фото: Марина Орда-Жигулина.

Ростовская область и прилегающие территории в бассейне Нижнего Дона испытывают на себе влияние опасных атмосферных явлений, таких как гололед, ледяной дождь, туман, метель, песчаные бури и град. К такому выводу пришли ученые Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН) после анализа данных, собранных на семи метеостанциях в период с 1966 по 2023 годы.Результаты исследования показывают, что пик непогоды пришелся на 1970-1980-е годы, когда особенно часто наблюдались туманы, гололед, ледяные дожди и песчаные бури. После 1990 года общее количество таких явлений снизилось. Однако, как отмечают ученые, в южной части бассейна, включая Ростовскую область, участились случаи выпадения града. Кроме того, интенсивность и частота пыльных бурь возрастает по мере продвижения к юго-восточной границе бассейна.Особую опасность представляют пыльные бури, которые не только наносят вред окружающей среде, но и негативно влияют на здоровье человека. Мелкие частицы пыли, попадая в дыхательные пути, могут вызывать астму, пневмонию и другие серьезные заболевания, а при проникновении в кровоток способны поражать внутренние органы.Исследование также позволило выявить наиболее "неблагоприятные" месяцы для отдельных явлений. Гололед чаще всего наблюдается в декабре и январе, ледяной дождь – в декабре, песчаные бури – в феврале и марте, град – в мае, метели – в январе, а туманы – в январе.Подобные погодные условия создают серьезные проблемы для сельского хозяйства, поскольку непогода может значительно снизить или полностью уничтожить урожай.