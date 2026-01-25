Новости
В Тацинском районе Ростовской области назначили новый начальник полиции

В Тацинском районе Ростовской области сменился руководитель полиции. Согласно информации, предоставленной ГУ МВД России по Ростовской области, новым начальником назначен Евгений Гаврилов.

Евгений Гаврилов – опытный офицер, посвятивший службе в силовых структурах более двух десятилетий. Его карьера началась в 2001 году в Вооруженных Силах РФ, где он проходил службу в рядах рядового и сержантского состава.

В 2007 году Евгений Гаврилов перешел в органы внутренних дел, возглавив пункт централизованной охраны в Константиновском районе. С 2023 года и до настоящего назначения он занимал должность заместителя начальника Отдела МВД России по Константиновскому району, курируя работу полиции.

За годы службы в органах внутренних дел Евгений Анатольевич зарекомендовал себя как профессионал и ответственный сотрудник, о чем свидетельствуют награды: медали «За отличие в охране государственной границы» и «За отличие в службе» всех трех степеней.
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
