В Тацинском районе Ростовской области назначили новый начальник полиции

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

В Тацинском районе Ростовской области сменился руководитель полиции. Согласно информации, предоставленной ГУ МВД России по Ростовской области, новым начальником назначен Евгений Гаврилов.Евгений Гаврилов – опытный офицер, посвятивший службе в силовых структурах более двух десятилетий. Его карьера началась в 2001 году в Вооруженных Силах РФ, где он проходил службу в рядах рядового и сержантского состава.В 2007 году Евгений Гаврилов перешел в органы внутренних дел, возглавив пункт централизованной охраны в Константиновском районе. С 2023 года и до настоящего назначения он занимал должность заместителя начальника Отдела МВД России по Константиновскому району, курируя работу полиции.За годы службы в органах внутренних дел Евгений Анатольевич зарекомендовал себя как профессионал и ответственный сотрудник, о чем свидетельствуют награды: медали «За отличие в охране государственной границы» и «За отличие в службе» всех трех степеней.