В ночь на 25 января на Дону отразили атаку девяти беспилотников

Минувшей ночью в воздушном пространстве Ростовской области была пресечена попытка атаки с использованием девяти беспилотных летательных аппаратов. Данную информацию предоставили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Всего в ночь на 25 января над различными регионами страны было нейтрализовано 52 беспилотника самолетного типа, предпринявших попытку проникновения.

В Ростовской области уничтожение дронов произошло в окрестностях Чертковского и Миллеровского районов. К счастью, в результате инцидента никто из жителей не пострадал. Тем не менее, зафиксированы незначительные повреждения частного жилого дома и одного легкового автомобиля.
