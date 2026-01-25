Новости
В Новошахтинске пропал 50-летний Василий Киященко

В Ростовской области уже неделю ищут 50-летнего мужчину. Василий Киященко ушел из своего дома в Новошахтинске 19 января.

Известно, что в тот день мужчина добрался на автобусе до района Соколовка. После этого связь с ним оборвалась.

Не дождавшись вестей от Василия, обеспокоенные родственники заявили о его исчезновении в полицию и привлекли к поискам волонтеров. Однако, несмотря на предпринятые усилия, до настоящего времени о судьбе мужчины ничего не известно.

В день пропажи был одет в черный пуховик с белыми полосками на рукавах, шапку, утепленные спортивные штаны и зимние кроссовки. Документов при себе не имел.

Если вы узнали Василия Киященко по приметам или фотографии или располагаете какой-либо информацией о его возможном местонахождении, немедленно свяжитесь с его родственниками по телефону: +7-922-479-77-75 или сообщите в полицию по номеру: 112.
Фото: соцсети
